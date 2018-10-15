Более 50 тысяч заявок подали на конкурс «Лидеры России» за пять дней

Число заявок для участия в конкурсе управленцев «Лидеры России» превысило за пять дней 50 тыс. Регистрация для участия в проекте стартовала 10 октября и продлится до 24 октября.

«Более 50 тыс. заявок поступило на конкурс «Лидеры России» к утру 15 октября», - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

По данным пресс-службы автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия - страна возможностей», среди федеральных округов по числу поступивших заявок пока лидирует Центральный - из регионов ЦФО 36,8% всех зарегистрированных на конкурс участников. На втором месте - Приволжский федеральный округ, из которого на данный момент 15,6% конкурсантов, далее идут Северо-Западный федеральный округ (12,8%), Сибирский (9,8%), Уральский (9,7%), Южный (8,8%), Дальневосточный (3,4%) и Северо-Кавказский (3,1%), уточнили в АНО.

Что касается конкретных регионов, то среди них по количеству желающих принять участие в конкурсе лидирует Москва (21,1% участников), Санкт-Петербург (8%), Московская область (6,7%), Свердловская область и Краснодарский край (по 3,2%).

Как заявлял ранее руководитель проекта «Лидеры России», генеральный директор АНО Алексей Комиссаров, организаторы ожидают, что количество поданных заявок в этом году будет больше, чем годом ранее, когда число заявок составило почти 200 тыс. В этом году правила конкурса были изменены, появились дополнительные возможности для желающих принять участие в проекте, например, возможность подавать заявки получили управленцы с 25 до 55 лет (ранее - до 50 лет), иностранные граждане, которые хорошо знают русский язык.

Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно на сайте.