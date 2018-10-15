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Общество

Путеводитель по улицам Пскова выпустят в рамках проекта «Команда – 2018»

15 октября 2018 года, 15:22

Впервые за четверть века появится современный путеводитель по городу Пскову. Справочник «Улицы Пскова: справочник-путеводитель гостя и горожанина» выйдет в свет в рамках проектов «Команда-2018» и «Серебряное ожерелье России» при поддержке Информационного туристского центра Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Книга сверстана и сегодня будет сдана в типографию на печать. Тираж составит 500 экземпляров. Презентацию уникального сборника мы планируем сделать в начале ноября», — сообщила директор Информационного туристского центра Анна Ремова.

Современный путеводитель призван помочь псковичам и гостям города лучше узнать и полюбить Псков через историю его улиц. Книга содержит описания 483 улиц, 12 набережных, 7 площадей, 39 парков, садов и скверов и 13 мостов через реки Великую и Пскову в черте города. В ней рассказывается об истории названий, достопримечательностях и интересных фактах. Сборник также содержит обширный иллюстративный материал.

Авторами книги выступили участница проекта «Команда — 2018», заведующая отделом краеведческой литературы Псковской областной универсальной научной библиотеки Елена Киселева и сотрудник библиотеки Дмитрий Лупанов.

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