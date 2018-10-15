Фестиваль ремесленной культуры «Тёплая мода» пройдет в Опочке 21 октября (ПРОГРАММА)

Центр народного творчества в рамках фестиваля ремесленной культуры «Псковский стиль» проводит фестиваль «Теплая мода».
21 октября в районном доме культуры города Опочка (Калинина, 2А) ремесленники из восьми районов Псковской области соберутся на выставку-ярмарку, где будут представлены изделия из шерсти, валяные изделия и все, что дарит тепло в осенне-зимний сезон.
12.00 – открытие фестиваля (выставочный зал, 2 этаж) и начало работы выставки-продажи (1 этаж), мастер-классы по валянию, конкурсная программа по номинациям: «креативный носок», «любимая шаль», «варежка с историей», «самый стильный головной убор», «самый оригинальный сувенир».
14.00 – показ коллекций от дизайнеров и мастеров Псковской области.
14.30 – концертная программа с участием ансамбля русской песни «Маков цвет» (г. Псков).