В Псковской области набирают волонтёров для Всероссийского проекта «Великие имена России»

В Псковской области начался набор волонтёров Всероссийского проекта «Великие имена России» - национального конкурса по присвоению 45 аэропортам имен выдающихся соотечественников.
Как сообщается в группе «Великие имена России. Псков» во ВКонтакте, их имена, навсегда вписанные в историю, продолжают жить в названиях транспортных узлов, разлетаясь по всему миру вместе с авиапассажирами.
Добровольцы в возрасте от 18 лет будут помогать в проведении голосования и информировании о конкурсе в 38 регионах России.
Напомним, инициаторы проекта — глава патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество. Оператор конкурса — Общественная палата Российской Федерации. Обеспечением деятельности конкурса занимается общественное движение «Волонтеры Победы».
Результаты конкурса обнародуют 5 декабря на ежегодном форуме «Добровольцы России».
В проекте участвуют 45 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 млн человек. Среди них — 5 воздушных гаваней, расположенных в Северо-Западном федеральном округе: в Пскове, Калининграде, Санкт-Петербурге, Мурманске и Архангельске.
Регистрация для волонтёров.
Официальный сайт проекта.