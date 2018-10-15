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Общество

В Псковской области набирают волонтёров для Всероссийского проекта «Великие имена России»

15 октября 2018 года, 12:57

В Псковской области начался набор волонтёров Всероссийского проекта «Великие имена России» - национального конкурса по присвоению 45 аэропортам имен выдающихся соотечественников.

Как сообщается в группе «Великие имена России. Псков» во ВКонтакте, их имена, навсегда вписанные в историю, продолжают жить в названиях транспортных узлов, разлетаясь по всему миру вместе с авиапассажирами.

Добровольцы в возрасте от 18 лет будут помогать в проведении голосования и информировании о конкурсе в 38 регионах России.

Результаты конкурса обнародуют 5 декабря на ежегодном форуме «Добровольцы России».
Напомним, инициаторы проекта — глава патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество. Оператор конкурса — Общественная палата Российской Федерации. Обеспечением деятельности конкурса занимается общественное движение «Волонтеры Победы».

В проекте участвуют 45 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 млн человек. Среди них — 5 воздушных гаваней, расположенных в Северо-Западном федеральном округе: в Пскове, Калининграде, Санкт-Петербурге, Мурманске и Архангельске.

Регистрация для волонтёров.

Официальный сайт проекта.

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