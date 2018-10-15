В Псковской области набирают волонтёров для Всероссийского проекта «Великие имена России»

В Псковской области начался набор волонтёров Всероссийского проекта «Великие имена России» - национального конкурса по присвоению 45 аэропортам имен выдающихся соотечественников.

Как сообщается в группе «Великие имена России. Псков» во ВКонтакте, их имена, навсегда вписанные в историю, продолжают жить в названиях транспортных узлов, разлетаясь по всему миру вместе с авиапассажирами.

Добровольцы в возрасте от 18 лет будут помогать в проведении голосования и информировании о конкурсе в 38 регионах России.