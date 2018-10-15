Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Сергей Фомин стал серебряным призером Европейских игр среди полицейских и пожарных

15 октября 2018 года, 11:49

Лейтенант полиции Сергей Фомин из УМВД России по городу Пскову завоевал в своей весовой категории второе место на международных соревнованиях по дзюдо. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

На завершившихся в Испании Седьмых Европейских играх среди полицейских и пожарных в составе спортивной делегации МВД России вместе с коллегами успешно выступил мастер спорта международного класса по дзюдо лейтенант полиции Сергей Фомин, инструктор группы по работе с личным составом отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по городу Пскову.

По результатам проведенных напряженных поединков Сергей Фомин удостоен серебряной медали.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области.
В рамках Европейских игр среди полицейских и пожарных, которые проводятся раз в два года, участники из России, Германии, Великобритании, Франции и других стран состязались в 60 видах спорта, в том числе легкой атлетике, плавании, стрельбе, борьбе. Пскович Сергей Фомин на предыдущих Европейских играх в 2016 году, выступая в более легкой весовой категории, завоевал золотую медаль.

Напомним, в активе Сергея Фомина – немало побед в различных турнирах по дзюдо самого высокого уровня. Так, в Лос-Анджелесе в 2017 году проводились ХVII Всемирные игры полицейских и пожарных. В них принимали участие команды из стран Европы, США, Канады, Бразилии и Китая. По итогам соревнований по дзюдо Сергей Фомин занял второе место.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичи отмечают праздник стрит-артом
Полицейские ищут пропавшего жителя Печорского района
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства
Сегодня в воркаут-центре пройдет день открытых дверей
Губернатор представил вариант флага с традиционным псковским орнаментом
Сегодня отмечают День народного единства
Псковский полицейский принимает участие в финальном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый»
В Великих Луках полиция раскрыла кражу мобильного телефона
Чемпионат по дворовому футболу открывается сегодня в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
2 ноября 10:46

Не могу молчать

Отсутствие урн, неухоженный мемориал, очередь в дневной стационар — не мирится с беспорядком и бесхозяйственностью 81-летняя псковичка

Общество
30 октября 16:52

В штыки

Чиновники два дня решали, кто должен приводить в порядок солдата Первой мировой на набережной (ВИДЕО)

Общество
30 октября 12:13

Наведём порядок

11 важных вопросов о новой системе сбора и утилизации мусора