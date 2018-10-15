Сергей Фомин стал серебряным призером Европейских игр среди полицейских и пожарных

Лейтенант полиции Сергей Фомин из УМВД России по городу Пскову завоевал в своей весовой категории второе место на международных соревнованиях по дзюдо. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

На завершившихся в Испании Седьмых Европейских играх среди полицейских и пожарных в составе спортивной делегации МВД России вместе с коллегами успешно выступил мастер спорта международного класса по дзюдо лейтенант полиции Сергей Фомин, инструктор группы по работе с личным составом отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по городу Пскову.