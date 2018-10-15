Сергей Фомин стал серебряным призером Европейских игр среди полицейских и пожарных

Лейтенант полиции Сергей Фомин из УМВД России по городу Пскову завоевал в своей весовой категории второе место на международных соревнованиях по дзюдо. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.
На завершившихся в Испании Седьмых Европейских играх среди полицейских и пожарных в составе спортивной делегации МВД России вместе с коллегами успешно выступил мастер спорта международного класса по дзюдо лейтенант полиции Сергей Фомин, инструктор группы по работе с личным составом отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по городу Пскову.
В рамках Европейских игр среди полицейских и пожарных, которые проводятся раз в два года, участники из России, Германии, Великобритании, Франции и других стран состязались в 60 видах спорта, в том числе легкой атлетике, плавании, стрельбе, борьбе. Пскович Сергей Фомин на предыдущих Европейских играх в 2016 году, выступая в более легкой весовой категории, завоевал золотую медаль.
По результатам проведенных напряженных поединков Сергей Фомин удостоен серебряной медали.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области.
Напомним, в активе Сергея Фомина – немало побед в различных турнирах по дзюдо самого высокого уровня. Так, в Лос-Анджелесе в 2017 году проводились ХVII Всемирные игры полицейских и пожарных. В них принимали участие команды из стран Европы, США, Канады, Бразилии и Китая. По итогам соревнований по дзюдо Сергей Фомин занял второе место.