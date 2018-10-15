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Общество

Псковичи могут заявиться на конкурс молодежных проектов в рамках движения «ПроРФ»

15 октября 2018 года, 11:55

Государственное управление образования Псковской области ведет прием заявок на конкурс социально значимых молодежных проектов в рамках межнационального патриотического движения ФАДН России «ПроРФ». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, регион в этом конкурсе участвует впервые по инициативе губернатора области Михаила Ведерникова.

По итогам отбора авторы четырех лучших проектов получат гранты по 250 тысяч рублей на реализацию своих идей. Средства на поддержку молодежных инициатив будут выделены из бюджета Псковской области.

В конкурсе могут принять проекты, направленные на развитие межнационального сотрудничества и сохранение самобытности, культуры и традиций языков и народов России, адаптацию и социально-культурную интеграцию мигрантов, развитие волонтерства, патриотическое воспитание молодежи.

Заявки принимаются до 29 октября по будням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: город Псков, улица Некрасова, 25, кабинет № 31.

Вскрытие конвертов с заявками состоится 30 октября.

Подробные условия конкурсе по этой ссылке.

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