Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

С начала года на госзакупках сэкономлено почти 300 млн рублей бюджетных средств

15 октября 2018 года, 12:40

За девять месяцев этого года 290 млн рублей сэкономлены в бюджете Псковской области при осуществлении государственных закупок органами государственной власти и подведомственными учреждениями. При этом почти 180 млн рублей удалось сохранить в региональном бюджете на торгах, проводимых Государственным комитетом Псковской области по организации государственных закупок. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Экономия средств достигнута за счет конкуренции на торговых процедурах практически по всем направлениям: в дорожной и социальной сфере, в строительстве, здравоохранении, образовании. Существенного снижения цены удалось достичь при закупках медицинской техники и лекарств, расходных материалов, а также продуктов питания для социальных, образовательных и медицинских учреждений.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичи отмечают праздник стрит-артом
Полицейские ищут пропавшего жителя Печорского района
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства
Сегодня в воркаут-центре пройдет день открытых дверей
Губернатор представил вариант флага с традиционным псковским орнаментом
Сегодня отмечают День народного единства
Псковский полицейский принимает участие в финальном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый»
В Великих Луках полиция раскрыла кражу мобильного телефона
Чемпионат по дворовому футболу открывается сегодня в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments

Экономика
1 ноября 11:29

«Псков сможет избежать ошибок Флоренции»

Псковичам предлагают не рассматривать туристов в качестве источника дохода

Экономика
1 ноября 09:37

Мужская территория

Мода на барбершопы добралась и до Пскова

Экономика / Инвестиции
22 октября 09:33

Больший потенциал

Нинель Салагаева считает, что у Псковской области есть все предпосылки стать экономически сильным регионом