С начала года на госзакупках сэкономлено почти 300 млн рублей бюджетных средств

За девять месяцев этого года 290 млн рублей сэкономлены в бюджете Псковской области при осуществлении государственных закупок органами государственной власти и подведомственными учреждениями. При этом почти 180 млн рублей удалось сохранить в региональном бюджете на торгах, проводимых Государственным комитетом Псковской области по организации государственных закупок. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Экономия средств достигнута за счет конкуренции на торговых процедурах практически по всем направлениям: в дорожной и социальной сфере, в строительстве, здравоохранении, образовании. Существенного снижения цены удалось достичь при закупках медицинской техники и лекарств, расходных материалов, а также продуктов питания для социальных, образовательных и медицинских учреждений.