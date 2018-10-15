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Политика

Похитителей алкоголя задержали в псковском магазине и передали стражам порядка

15 октября 2018 года, 11:09

В Пскове росгвардейцы задержали молодых людей, которые совершили хищение из магазина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Наряду вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из магазинов на Рижском проспекте.

Стражи правопорядка немедленно прибыли по указанному адресу и выяснили, что двое молодых людей 2000 года рождения похитили из торгового зала спиртные напитки и попытались скрыться.

Подозреваемые задержаны и для дальнейшего разбирательства переданы сотрудникам полиции.

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