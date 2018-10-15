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Общество

Великолукский агропромышленный холдинг трудоустроил ещё 896 человек

15 октября 2018 года, 10:03

Крупнейший налогоплательщик и работодатель Псковской области продолжает активный набор сотрудников. Программа трудоустройства направлена как на привлечение специалистов со стажем, так и выпускников учебных заведений, что дает им возможность получить практические навыки и освоить высокотехнологичное оборудование на крупнейшем сельскохозяйственном предприятии Северо-Западного региона РФ. Список открытых вакансий включает трактористов, комбайнеров, машинистов, механиков, слесарей, строителей, инженеров, ветеринарных врачей, операторов по уходу за животными, начальников производственных площадок и т.д. Ежегодные инвестиции, которые холдинг выделяет на обучение сотрудников, развитие и сохранение их профессионального опыта, организацию посещения выставок и семинаров на базе других ведущий компаний мира, существенно повышает и профессионализм сотрудников компании, и престиж труда в аграрном секторе.   

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