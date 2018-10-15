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Культура

Выставка художника Владимира Бердышева «Послесловие» проработает в Пскове до 10 ноября

15 октября 2018 года, 10:05

В выставочном зале Псковского отделения Союза художников России открылась выставка работ Владимира Бердышева «Послесловие». В экспозиции представлено более 60 произведений художника, относящихся к разным периодам его творчества. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

Выставка «Послесловие» продлится до 10 ноября.

Владимир Валентинович Бердышев родился 4 августа 1958 г. в г. Кургане. Учился в художественной школе №1, затем в Уральском училище прикладных искусств (г. Нижний Тагил). В 1982 г. поступил в Ивановский текстильный институт им. М.В. Фрунзе. С 1984 по 1988 г. учился в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной. С 1993 г. член Союза художников России. Работал художником-постановщиком в театрах Кургана, Шадринска, Магнитогорска и Пскова. Владимир Бердышев жил и работал в городе Пскове с 1988 г. Последние годы преподавал живопись и рисунок на кафедре дизайна Псковского государственного университета, принимал активное участие в выставках разного уровня. В 2017 году художника не стало. Его работы находятся в частных коллекциях России, Канады, Германии, Франции, США и других стран.

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