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Общество

Псковичам напомнили правила, которые должен знать каждый любитель рыбалки

15 октября 2018 года, 09:59

В минувшее воскресенье, сотрудники ГИМС провели профилактический выезд в акваторию Псковского озера Псковского район, в ходе которого провели разъяснительную работу с судоводителями и пассажирами, напомнили правила плавания и безопасности на маломерном судне. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Рыбаков сотрудники ГИМС призвали соблюдать меры предосторожности и не гнаться за уловом. Также объяснили рыбакам, какие места на реке нужно избегать, так как они могут представлять опасность. В беседах с взрослыми обратили внимание на вопросы детской безопасности, объяснили, к чему может привести недосмотр за детьми.

Более подробно инспекторы ГИМС остановились на том, как помочь себе и человеку, оказавшемуся в воде, рассказали, по какому номеру вызывать спасателей.

Напомним, основная цель подобных мероприятий – надзор за обстановкой и предупреждение несчастных случаев на водных объектах.

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