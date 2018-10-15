Псковичам напомнили правила, которые должен знать каждый любитель рыбалки

В минувшее воскресенье, сотрудники ГИМС провели профилактический выезд в акваторию Псковского озера Псковского район, в ходе которого провели разъяснительную работу с судоводителями и пассажирами, напомнили правила плавания и безопасности на маломерном судне. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Рыбаков сотрудники ГИМС призвали соблюдать меры предосторожности и не гнаться за уловом. Также объяснили рыбакам, какие места на реке нужно избегать, так как они могут представлять опасность. В беседах с взрослыми обратили внимание на вопросы детской безопасности, объяснили, к чему может привести недосмотр за детьми.

Более подробно инспекторы ГИМС остановились на том, как помочь себе и человеку, оказавшемуся в воде, рассказали, по какому номеру вызывать спасателей.

Напомним, основная цель подобных мероприятий – надзор за обстановкой и предупреждение несчастных случаев на водных объектах.