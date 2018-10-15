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Общество

«Псковпассажиравтотранс» выплатил долги по зарплате на сумму более 7,5 млн рублей

15 октября 2018 года, 09:33

Псковская прокуратуры проверила соблюдение прав работников государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс» на своевременное получение заработной платы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что 1872-м работникам предприятия не выплачена заработная плата за сентябрь 2018 года на общую сумму более 7,5 млн. рублей.

В этой связи прокурором города в адрес руководителя предприятия внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, заработная плата работникам предприятия выплачена в полном объёме.

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