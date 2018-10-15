«Псковпассажиравтотранс» выплатил долги по зарплате на сумму более 7,5 млн рублей

Псковская прокуратуры проверила соблюдение прав работников государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс» на своевременное получение заработной платы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что 1872-м работникам предприятия не выплачена заработная плата за сентябрь 2018 года на общую сумму более 7,5 млн. рублей.

В этой связи прокурором города в адрес руководителя предприятия внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, заработная плата работникам предприятия выплачена в полном объёме.