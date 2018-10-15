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Культура

Известный хореограф из Санкт-Петербурга проведёт в Пскове двухдневный семинар

15 октября 2018 года, 09:31

16 и 17 октября псковичей приглашают принять участие в семинаре по современной хореографии для руководителей коллективов с целью повышения квалификации. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном центре народного творчества.

В программе: круглый стол по темам: «Развитие современной хореографии цели и задачи», «Принципы и возможности построения композиции в современном танце».

Мастер-классы (практические занятия) по постановке современного танца для детей разных возрастов (от 9 до 10 лет, от 13 до 14 лет).

Для хореографов танцевальное пространство – это творческая площадка для эксперимента. Мы предлагаем Вам на несколько дней окунуться в мир современного танца, а Вашим гидом на это время станет топовый хореограф из Санкт-Петербурга Сергей Медведев. Это — режиссер, хореограф, перформер, художественный руководитель физического театра PG PROJECT, сооснователь театральной площадки «Реzиденция», организатор танцевального лагеря PG CAMP и фестиваля современной хореографии WORK IN PROGRESS.

Заезд и регистрация участников 16 октября до 10.00 по адресу Центра народного творчества (Некрасова, 10, учебный класс).

Подробная информация: Золотухина Наталья Сергеевна – +7(911) 361-54-04.

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