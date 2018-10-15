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Происшествия

Великолучанину, выбросившему собаку из окна, на 8 месяцев ограничили свободу

15 октября 2018 года, 09:28

В Великих Луках местного жителя привлекли к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что 11 ноября 2017 года этот 27-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, демонстративно выбросил с балкона третьего этажа на пешеходную дорожку собаку породы такса по клике «Рик», которая от полученных увечий скончалась.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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