Устанавливаются очевидцы ДТП, в котором водитель сбил пешехода и скрылся

Устанавливаются очевидцы ДТП, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В областном центре 3 октября текущего года около 17.30 часов у дома №9 на улице Советской произошло дорожно-транспортное происшествие. Неизвестный водитель (предположительно - женщина) на неустановленном автомобиле (предположительно – «Сузуки Свифт» темного цвета с правым рулем) совершил наезд на пешехода, после чего скрылся. Пострадавшая – девушка, 1998 года рождения - самостоятельно обратилась в травмпункт.

Если вы стали очевидцами произошедшего или владеете какой-либо информацией о данном ДТП - обратитесь по телефонам: 29-25-82, 29-25-83 или 02. Ваше сообщение может помочь следствию.



