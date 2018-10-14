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Общество

Труженики села отмечают сегодня профессиональный праздник

14 октября 2018 года, 12:25

Сегодня, 14 октября, отмечается День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности России.

С профессиональным праздником работников сельхозотрасли поздравил глава региона Михаил Ведерников.

«Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником и благодарю всех, кто работает на земле, на фермах и перерабатывающих предприятиях, за напряженный и созидательный труд.

Сельскохозяйственная отрасль Псковской области имеет многовековую историю и традиции. Существующий потенциал, в первую очередь, обеспечивается вашим трудолюбием и высоким профессионализмом. Вашими усилиями наш регион несколько лет подряд сохраняет позиции лидера среди субъектов Российской Федерации по росту производства скота и птицы, хорошие результаты показывает и растениеводство.

Безусловно, мы будем всячески поддерживать ваши успехи, развивать и находить новые меры поддержки как на региональном, так и федеральном уровне. Наш долг и приоритетное направление работы — оказать помощь в развитии этого потенциала.

Желаю вам успехов в труде, здоровья и благополучия.

С праздником!»

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