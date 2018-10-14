Третье место заняли псковские снайперы на соревнованиях в Ленинградской области

В Ленинградской области на базе полигона учебного центра Западного военного округа завершились соревнования на Кубок командующего войсками округа среди снайперов и снайперских пар, сообщил телеканал "Звезда"

В соревнованиях учувствовали более 40 лучших стрелков в составе 11 команд от объединений, соединений и воинских частей ЗВО, а также силовых структур 26 регионов России, где дислоцируются войска округа.

Впервые в соревнования были включены элементы стрельбы с напарника, где второй стрелок выступает в качестве упора. Данное упражнение часто применяется на практике в ходе рейдовых действий.

Соревнования прошли в несколько этапов: индивидуальная подготовка, парный и командный зачет. Завершились соревнования снайперской эстафетой.

По итогам всех этапов в командном зачете первое место занял учебный центр (Ленинградская область); второе место досталось отдельной мотострелковой бригаде (г.Москва); третье место заняла бригада специального назначения (г.Псков).