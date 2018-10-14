На территории Довмонтова города и Вечевой площади в Пскове появился открытый Wi-Fi

Возможность беспроводного выхода в интернет в самом сердце Пскова появилась у жителей и гостей города в рамках совместного пилотного проекта администрации региона и компании ПАО «Мегафон» «Цифровой регион», сообщили в псковском музее-заповеднике.

Сейчас Wi-Fi доступен на территории Довмонтова города и Вечевой площади, но специалисты работают над расширением зоны покрытия.

Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо выбрать в мобильном устройстве сеть «megafon_free_wifi», пройти быструю авторизацию по номеру телефона, после чего можно выходить в Интернет.

Беспроводная сеть доступна круглосуточно.