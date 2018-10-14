В Приказной палате прошла презентация книги о художнике Евгении Климове





Презентация книги Валерия Сергеева «Евгений Климов. Художник-реалист русского зарубежья 1901-1990» прошла в рамках VIII Международных краеведческих чтений, сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Книгу представила председатель Псковского регионального отделения Союза краеведов России, член Совета СКР, член Союза писателей и Союза журналистов России. Тамара Вересова. К сожалению, автор книги, Валерий Сергеев, не дожил до выхода книги в свет.

На презентации книги была представлена лишь очень малая часть работ Евгения Климова из собрания псковского музея. На сегодняшний день коллекция работ Евгения Климова (графика, живопись и другие) насчитывает более тысячи единиц хранения. Старший научный сотрудник художественного отдела музея Наталья Салтан рассказала, что пополнение фондов музея работами Евгения Климова проходило в несколько этапов. Большая часть работ поступила уже после смерти автора. Передачей в музей занимался уже его сын Алексей Евгеньевич. Работа была достаточно трудной, так как наследие отца нужно было доставить в Россию из Америки.

Алексей Евгеньевич очень хотел прилететь на презентацию книги о своем отце, но не смог по состоянию здоровья. Он прислал приветственный адрес, который зачитал ведущий научный сотрудник «Дома русского зарубежья им. А. Солженицына» Виктор Леонидов.

Работы Евгения Климова не раз показывались на его выставках в музее. Особенно масштабной была выставка «Радуга над Псковщиной» (1 декабря 2011 года - 19 февраля 2012 года), на которой было представлено более 60 работ.

Особо ценным экспонатом на ней был эскиз мозаичной иконы «Троица», по которому и была создана мозаика в немецком городе Метлах в период Великой Отечественной войны. До сих пор точно неизвестно, когда икона «Троица» прибыла в Псков. Но совершенно точно известно, что в 2003 году мозаика была помещена над входом в Кром, там, где мечтал ее увидеть ее автор.



