Юрий Демьяненко: ПсковГУ – это богатые традиции, помноженные на творческий поиск

Ректор Юрий Демьяненко поздравил коллег, студентов и ветеранов с Днём рождения Псковского государственного университета.
«Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем рождения Псковского государственного университета!
Наш университет — это богатые традиции, помноженные на творческий поиск, педагогическое но-ваторство и научную инициативу. Я рад, что всех нас объединяет стремление сделать наш университет современным, конкурентоспособным и востребованным.
Вместе мы — сила. Общими усилиями мы сохраняем традиции нашего университета и строим его будущее.
От всей души поздравляю каждого причастного к жизни университета и желаю продолжать смело идти вперед, жить полной и радостной жизнью, учиться, учить, творить! Новых вам идей и побед!
С праздником!»