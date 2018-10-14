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Общество

Юрий Демьяненко: ПсковГУ – это богатые традиции, помноженные на творческий поиск

14 октября 2018 года, 10:53


Ректор Юрий Демьяненко поздравил коллег, студентов и ветеранов с Днём рождения Псковского государственного университета.

«Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с Днем рождения Псковского государственного университета!

Наш университет — это богатые традиции, помноженные на творческий поиск, педагогическое но-ваторство и научную инициативу. Я рад, что всех нас объединяет стремление сделать наш университет современным, конкурентоспособным и востребованным.

Вместе мы — сила. Общими усилиями мы сохраняем традиции нашего университета и строим его будущее.

От всей души поздравляю каждого причастного к жизни университета и желаю продолжать смело идти вперед, жить полной и радостной жизнью, учиться, учить, творить! Новых вам идей и побед!

С праздником!»

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