День Покрова Пресвятой Богородицы отмечают сегодня православные

14 октября православные люди отмечают большой праздник — день Покрова Пресвятой Богородицы.

Как сообщает calend.ru, в его основе лежит предание о явлении Божьей Матери в константинопольском храме, где хранились ее риза и часть пояса, в 10 веке. По преданию, при императоре Льве Мудром Византийская империя вела войну с сарацинами. Мусульмане уже подошли близко к Константинополю, столице угрожала опасность.

В воскресенье 1 октября по ст.ст. во время всенощного бдения, когда храм был переполнен молящимися, святой юродивый Андрей поднял глаза к небу и увидел идущую по воздуху Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную ангелами и святыми. В течение целого часа Богоматерь молилась, обливаясь слезами. После этого она сняла свое блестящее покрывало и распростерла его над людьми. Когда видение исчезло, покрывало стало невидимым, но благодать Божьей Матери осталась с народом Константинополя.

К Покрову крестьяне старались завершить все сельскохозяйственные дела — убрать весь урожай, сделать заготовки на зиму. Начиналось «зазимье». Скот уже не выгоняли на пастбища, а держали в хлевах и переводили на зимний корм. В этот день обычно нанимали работников — как правило, на срок до Крещения. Покров считался и днем расплаты — за работу и за товары. В селах с этого дня начинались свадьбы, а незамужние девицы молились о том, чтобы скорее обручиться с возлюбленным. «Покрой землю снежком, а меня женишком», — обращались они к Богородице. Существовал и другой вариант просьбы: «Покрой мою бедную головку жемчужным кокошником, золотым подзатыльником». Девушки старались как можно веселее провести праздник, так как верили: «Покров весело проведешь — дружка милого найдешь». Белый, чистый первый снег ассоциировался с фатой невесты, и по его количеству на Покров судили о количестве свадеб, которые будут сыграны.

Покров всегда считался в народе важным праздником, поэтому в этот день обязательно шли в храм всей семьей — помолиться Пресвятой Богородице, попросить ее о благополучии. К этому времени заканчивалась пора хороводов и уличных игр, начинались посиделки: девушки по вечерам собирались в одной избе и занимались рукоделием, сопровождая работу пением.

По разным приметам судили о погоде. Если ветер дул с востока — ждали холодную зиму. Если на Покров еще не выпадал снег — его можно было не ждать до самого Рождества. Впрочем, такое случалось редко. Недаром русские люди говорили: «На Покров до обеда осень, после обеда — зима».



