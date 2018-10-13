Ливневая канализация задерживает сроки строительства новой школы в Дно

Ход строительства нового здания школы № 50 в городе Дно проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. В пятницу, 12 октября, в рамках рабочего визита в Дновский район вместе с главой муниципалитета Валентиной Тюриной и представителем подрядной организации ООО «ЕвроГазСтрой» Сергеем Мазуром он побывал на стройплощадке, где возводится современное учебное здание.

Михаил Ведерников поинтересовался графиком выполнения работ и трудностями, которые возникают в ходе строительства. Сергей Мазур рассказал, что в настоящее время строители ведут монтаж фундамента, до конца следующей недели планируется завершить возведение цокольного этажа и перейти к укладке плит перекрытия первого этажа. Параллельно идут работы по обустройству спортивной площадки.

По словам подрядчика, небольшое отставание от графика есть, в связи с необходимостью разработки нового варианта проектного решения ливневой канализации, без устройства которой нельзя начинать обратную засыпку. При этом он заверил, что согласие на перепроектирование от Управления капитального строительства Псковской области уже получено.

Сергей Мазур также рассказал, что для ускорения темпов работ планирует привлечь к строительству порядка 100 каменщиков, но из-за нехватки мощности электричества на объекте нет возможности разместить достаточное количество бытовок для рабочих. Он обратился за содействием в решении вопроса к Михаилу Ведерникову.