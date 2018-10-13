На Главпочтамте Пскова принимают варианты нового названия местного аэропорта

В Пскове начинает работу региональный офис проекта «Великие имена России», куда каждый желающий может направить свои предложения по дополнительному названию псковского аэропорта «Кресты» именем выдающегося деятеля. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах на круглом столе, посвященном реализации федерального проекта. Он состоялся в пятницу. 12 октября.

«Офис будет работать в будние дни с 10 до 17 часов на базе Общественной палаты региона», — отметил Анатолий Мультах.

Переименование предстоит 45 аэропортам по всей стране. В качестве имен-претендентов для присвоения аэропортам могут быть предложены имена выдающихся соотечественников, внесших значимый вклад в развитие и становление России, в том числе получивших мировое признание. Их деятельность может быть связана с литературными, музыкальными, художественными и другими культурными достижениями, научными и географическими открытиями, военными победами, общественными преобразованиями, промышленным и экономическим развитием. По условиям конкурса, имена политиков периода новейшей истории страны (последние 100 лет) не могут рассматриваться.

Конкурс пройдет в четыре этапа. Первый начался 11 октября и завершится 21-го. За это время по результатам публичных обсуждений Общественная палата региона сформирует список из 10 имен-претендентов для названия местного аэропорта, который направит в Общественную палату России.

На втором этапе — с 22 по 28 октября — будет формироваться лонг-лист, в который все желающие смогут добавить свои варианты имен. Для этого одно имя должны предложить не менее 500 человек.

Затем с 29 октября по 7 ноября пройдет третий этап, когда в ходе социологических опросов будет определена тройка лидеров имен-претендентов на название аэропорта.

Финальное голосование состоится с 8 по 30 ноября на сайте проекта, в социальных сетях, посредством смс-голосования и методом анкетирования. Любой желающий сможет выразить свое мнение по принципу «один голос-один аэропорт-одно имя».

Результаты общероссийского голосования будут объявлены на форуме «Добровольцы России», который состоится в начале декабря.

Инициаторы проекта — глава патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество. Оператор конкурса — Общественная палата Российской Федерации. Обеспечением деятельности конкурса занимается общественное движение «Волонтеры Победы».

Отметим, что Общественная палата Псковской области, куда жители города и области могут направлять свои конкурсные предложения, располагается в здании Главпочтампта на Октябрьской площади Пскова.