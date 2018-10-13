Алкоголик из Псковской области продал велосипед , который его сын купил на деньги со сбора ягод

Школьник из Красногородского района Псковской области все лето собирал и продавал ягоды. Деньги откладывал на велосипед. Для покупки пришлось накопить 6900 рублей.

«После покупки мальчик разрешал отцу пользоваться велосипедом, чем последний и воспользовался, отправляясь употреблять алкогольные напитки к своему знакомому. При употреблении алкогольных напитков выяснилось, что имеющихся денежных средств недостаточно, и отец за тысячу рублей продал велосипед сына, то есть совершил хищение путем растраты вверенного ему чужого имущества», - рассказал «Псковской правде» прокурор района Виктор Удальцов.

Сын вернулся с прогулки. Велосипеда нет. Пожаловался матери. Та заявила в полицию. Расследование уголовного дела к настоящему моменту уже завершено и передано в суд. Обвиняемому грозит до 5 лет тюрьмы.