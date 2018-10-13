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Происшествия

Совесть замучила жителя Красногородского района, укравшего с приятелем 370 кг чермета

13 октября 2018 года, 10:15

Два жителя Красногородского района подозреваются в краже металлолома. Приятели ночью, убедившись, что хозяин чермета спит, с неогороженного участка у его дома вынесли черный лом металла весом 370 кг на общую сумму 5402 рубля. Краденое сложили в багажник легкового автомобиля и были таковы.

Как рассказал «Псковской правде» прокурор района Виктор Удальцов, впоследствии один из злоумышленников, не выдержав угрызений совести, обратился в органы полиции с явкой с повинной.

Уголовное дело в отношении приятелей за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, на днях направлено в суд. Им грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.

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