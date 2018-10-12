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Общество

Андрей Царев: В наше крайне непростое время важны СМИ, объединяющие людей

12 октября 2018 года, 19:47

Участников окружного конкурса «СМИротворец» приветствовал Андрей Царев, директор Фонда развития Псковской области имени святой равноапостольной княгини Ольги.

-На логотипе конкурса изображено перо, которое объединяет людей. Мне кажется, оно правильно символизирует идею этого конкурса, - отметил Андрей Царев. - В наше непростое время крайне важны СМИ и журналисты, которые объединяют людей разного вероисповедания и культуры.

Напомним, 12 октября проходит окружной этап Х Всероссийского конкурса средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений. Окружной этап проходит на Северо-Западе впервые, принимает его Псков. На конкурс поступило 1400 работ из 152 СМИ. Победителя окружного этапа стали 12 СМИ.

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