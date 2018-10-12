Вице-губернатор Николай Цветков: Журналисты шедеврально владеют главным оружием - словом

Участников окружного этапа Всероссийского конкурса «СМИротворец» приветствовал заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков от имени всех псковичей и губернатора Михаила Ведерникова.

-На конкурсе собрался большой отряд журналистов, которые умеют пользоваться самым главным оружием – словом. Вы владеете этим инструментом шедеврально. Не зря здесь лучшие из лучших. Вы оказали честь Псковской области, именно на нашей земле решили провести впервые конкурс на Северо-Западе, - сказал он.

Отдельно он остановился на том, что в зале присутствуют представители национальных диаспор.

-Они вкладывают большой труд в то, чтобы Псковская земля была землей радости и согласия, -заметил вице-губернатор.

Напомним, 12 октября проходит окружной этап Х Всероссийского конкурса средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений. Окружной этап проходит на Северо-Западе впервые, принимает его Псков. На конкурс поступило 1400 работ из 152 СМИ. Победителя окружного этапа стали 12 СМИ.