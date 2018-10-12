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Общество

Дновская районная библиотека будет отремонтирована в следующем году

12 октября 2018 года, 16:16

В Дновской районной библиотеке побывал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в 12 октября в ходе рабочей поездки в район. Здание 1963 года постройки нуждается в капитальном ремонте.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, последние 30 лет в помещениях проводились только локальные ремонты за счет средств муниципального бюджета.

Глава региона оценил объем необходимых работ и пообщался с и.о. директора учреждения Ольгой Кучмистовой. Она рассказала, что на капитальный ремонт фасада и внутренних помещений требуется ориентировочно 5 млн 200 тыс рублей.

Михаил Ведерников поинтересовался, пользуется ли библиотека спросом. «Несмотря на не очень комфортные условия, люди приходят сюда с удовольствием», — ответила Ольга Кучмистова, уточнив, что за 9 месяцев этого года услугами воспользовались более 2 тыс взрослых и 1,5 тыс детей.

По итогам осмотра губернатор отметил, что объект имеет социальную значимость, и вопрос о включении расходов на ремонт будет включен в бюджетную заявку на 2019 год.

Кроме того, он подарил библиотеке несколько экземпляров книги «Несвятые святые» для взрослого абонемента и книги по истории России для детского отделения.

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