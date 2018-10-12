Объявлены аукционы на капремонт школ в Локнянском и Красногородском районах

Извещения о проведении электронных аукционов на капитальный ремонт Подберезинской средней школы в Локнянском районе и Ильинской средней школы в Красногородском районе размещены на официальном сайте государственных закупок. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В Подберезинской средней школе планируется капитально отремонтировать кровлю, козырек главного входа и двери. В здании Ильинской средней школы будут заменены старые деревянные окна, установленные еще в 60-ых годах прошлого века, на новые металлопластиковые.

Общая сумма начальной максимальной цены контрактов составляет 6,4 млн рублей. Эти средства — часть федеральной субсидии, которая поступила в регион по итогам встречи Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с Президентом России Владимиром Путиным.

Оба электронных аукциона пройдут в ноябре. Работы должны быть завершены до конца этого года.