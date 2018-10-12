В феврале псковичи получат шанс прославить своих детей на всю Россию

Только один день в Пскове можно увидеть выставку с фотографиями детей в национальных костюмах. Более 50 регионов уже посетила выставка «Дети России». В пятницу, 12 октября, только на один день, ее смонтировали на втором этаже спортивно-развлекательного парка «Простория». В экспозиции представлены снимки юных россиян из разных регионов страны, одетых в национальную одежду. Фото выполнены победителями конкурса, который ежегодно проводит Гильдия межэтнической журналистики.

«Много раз уже видела эту выставку, но до сих пор не могу оторваться от снимков», - сказала на вернисаже Маргарита Лянге, президент Гильдии межэтнической журналистики, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ. «У нас очень разная, очень интересная страна. Люди присылают нам фотографии своих детей, считаю это знаком доверия. Кому попало, такие снимки не будут высылать».