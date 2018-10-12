В феврале псковичи получат шанс прославить своих детей на всю Россию

Только один день в Пскове можно увидеть выставку с фотографиями детей в национальных костюмах. Более 50 регионов уже посетила выставка «Дети России». В пятницу, 12 октября, только на один день, ее смонтировали на втором этаже спортивно-развлекательного парка «Простория». В экспозиции представлены снимки юных россиян из разных регионов страны, одетых в национальную одежду. Фото выполнены победителями конкурса, который ежегодно проводит Гильдия межэтнической журналистики.
«Много раз уже видела эту выставку, но до сих пор не могу оторваться от снимков», - сказала на вернисаже Маргарита Лянге, президент Гильдии межэтнической журналистики, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ. «У нас очень разная, очень интересная страна. Люди присылают нам фотографии своих детей, считаю это знаком доверия. Кому попало, такие снимки не будут высылать».
Также в «Простории» сегодня открыли выставку «Россия начинается здесь» со снимками, победившими в прошлогоднем конкурсе «Комсомольской правды – Псков». Главный редактор издания Ирина Потапова акцентировала внимание собравшихся на том, что снимки не подписаны, авторство работ не указано. Это сделано специально, так как сегодня на сайте «Комсомолки» стартует прием работ на конкурс нынешнего года. Маргарита Лянге предложила псковским комсомольцам обменятся выставкой с камчадалами, напомнив, что на Камчатке установлена фигура медведя с рыбой в зубах и надписью «Здесь начинается Россия».
Напомним, 12 октября проходит окружной этап Х Всероссийского конкурса средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений. Окружной этап проходит на Северо-Западе впервые, принимает его Псков. На конкурс поступило 1400 работ из 250 СМИ. Имена победителей назовут вечером.