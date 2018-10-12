Более 24 тысяч заявок за первые сутки поступило на конкурс «Лидеры России»

Прошли первые сутки с начала регистрации на конкурс «Лидеры России». За это время получено рекордное количество заявок — более 24 тысяч человек заполнили регистрационную форму на сайте, это больше чем было в прошлом году.

Руководитель проекта «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров отметил: «На конкурс 2017-2018 годов было подано около 200 тысяч заявок. На второй конкурс «Лидеры России» всего за сутки с момента его запуска подано уже более 24 тысяч заявок из разных регионов России и всего мира. Регистрация на конкурс открыта до 24 октября, и мы ожидаем, что заявок будет больше, чем в прошлом году. Еще раз хочу напомнить, что в этом году мы дали дополнительные возможности для людей по участию в «Лидерах России»: теперь подать заявки могут и иностранные граждане, которые хорошо знают русский язык, а также управленцы до 55 лет. Более того, для конкурсантов моложе 35 лет достаточно двухлетнего опыта руководства. Призываю всех смелых, энергичных и целеустремленных людей к участию в конкурсе!»

На данный момент среди российских участников по количеству заявок лидирует Центральный федеральный округ (37,4%). Далее следуют Приволжский (14,2%), Северо-Западный (13%), Сибирский (10%), Уральский (9,8%), Южный (8,7%), Дальневосточный (3,7%), Северо-Кавказский (3,14%) округа.

Регистрация на конкурс открыта до 24 октября.

Подать заявку можно на сайте конкурса.