В кювете закончил свой путь великолучанин, угнавший у друга иномарку

Стражи порядка задержали великолучанина, подозреваемого в угоне «Фольксвагена». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, в деревне Воробецкое в ночь на 11 октября 29-летний безработный, ранее судимый житель города на Ловати, в одном из домой распивал спиртное в компании знакомых. После этого он решил прокатиться на одного из участников застолья. И когда тот заснул - забрал ключи от иномарки и поехал. Правда, далеко уехать ему не удалось. Здесь же в деревне угонщик не справился с управлением и съехал в канаву, после чего пешком скрылся с места происшествия.

Потерпевший заявил о пропаже своей машины в полицию. Личность подозреваемого установили в кратчайшие сроки. Машину вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело.