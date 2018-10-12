Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

В кювете закончил свой путь великолучанин, угнавший у друга иномарку

12 октября 2018 года, 12:05

Стражи порядка задержали великолучанина, подозреваемого в угоне «Фольксвагена». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, в деревне Воробецкое в ночь на 11 октября 29-летний безработный, ранее судимый житель города на Ловати, в одном из домой распивал спиртное в компании знакомых. После этого он решил прокатиться на одного из участников застолья. И когда тот заснул - забрал ключи от иномарки и поехал. Правда, далеко уехать ему не удалось. Здесь же в деревне угонщик не справился с управлением и съехал в канаву, после чего пешком скрылся с места происшествия.

Потерпевший заявил о пропаже своей машины в полицию. Личность подозреваемого установили в кратчайшие сроки. Машину вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичи отмечают праздник стрит-артом
Полицейские ищут пропавшего жителя Печорского района
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства
Сегодня в воркаут-центре пройдет день открытых дверей
Губернатор представил вариант флага с традиционным псковским орнаментом
Сегодня отмечают День народного единства
Псковский полицейский принимает участие в финальном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый»
В Великих Луках полиция раскрыла кражу мобильного телефона
Чемпионат по дворовому футболу открывается сегодня в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments

Происшествия
20 сентября 09:24

Лжеэлектрик

Под видом работника управляющей компании злоумышленник ворует светильники

Происшествия
12 сентября 10:05

Остался в живых

Грибник провел в лесу неделю без еды и связи

Происшествия / ЧП
6 июля 17:13

Обескровили

После масштабного пожара в усадьбе Строгановых главной задачей специалистов стала подготовка графского дома к зиме, которую он может не пережить