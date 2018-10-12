Движение автомобилей по ул. Гражданской в Пскове закроются на два дня

В связи с проведением работ по ремонту дорожного покрытия 13 и 14 октября временно закрывается движение автотранспорта, кроме городских автобусов, по ул. Гражданской на участке от ул. Я. Фабрициуса до ул. Спортивной. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Городскакя администрация просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным затруднениям дорожного движения, соблюдать требования временных дорожных знаков и заблаговременно планировать маршрут следования.