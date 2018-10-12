Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Четыре жилых комплекса Пскова посетят участники нового тура по новостройкам

12 октября 2018 года, 11:40

«Комсомольская правда – Псков» приглашает 13 октября в традиционный тур по новостройкам. Его участники побывают в разных уголках города, посетят четыре жилых комплекса. В их числе: ЖК «Европа» (Венская, 3 и Пражская 8/12), ЖК «Образцовый квартал» (Крестки, 7), ЖК «Приоритет» (Кузбасской дивизии, 10), ЖК «Пятый элемент» (Инженерная, 110).

В чем преимущество такого тура? В том, что будущие новоселы могут внимательно осмотреть помещения своей будущей квартиры, еще до отделки и расстановки мебели, и убедиться, что в ней не стоит ждать каких-то неприятностей и не потребуется ремонт прикрытым ранее недоделкам или строительным дефектам. К тому же есть возможность пообщаться с представителями подрядчика, узнать, из каких материалов возведено здание, выполнена отделка, каковы особенности системы вентиляции в здании, какова планировка прилегающих квартир.

Тур по новостройкам состоится 13 октября. Начало – 11:00.
Отъезд от «Дома печати» (улица Пароменская, д, 21/33). Запись в поездку по телефону (8112) 702-042.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичи отмечают праздник стрит-артом
Полицейские ищут пропавшего жителя Печорского района
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства
Сегодня в воркаут-центре пройдет день открытых дверей
Губернатор представил вариант флага с традиционным псковским орнаментом
Сегодня отмечают День народного единства
Псковский полицейский принимает участие в финальном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый»
В Великих Луках полиция раскрыла кражу мобильного телефона
Чемпионат по дворовому футболу открывается сегодня в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
2 ноября 10:46

Не могу молчать

Отсутствие урн, неухоженный мемориал, очередь в дневной стационар — не мирится с беспорядком и бесхозяйственностью 81-летняя псковичка

Общество
30 октября 16:52

В штыки

Чиновники два дня решали, кто должен приводить в порядок солдата Первой мировой на набережной (ВИДЕО)

Общество
30 октября 12:13

Наведём порядок

11 важных вопросов о новой системе сбора и утилизации мусора