Четыре жилых комплекса Пскова посетят участники нового тура по новостройкам

«Комсомольская правда – Псков» приглашает 13 октября в традиционный тур по новостройкам. Его участники побывают в разных уголках города, посетят четыре жилых комплекса. В их числе: ЖК «Европа» (Венская, 3 и Пражская 8/12), ЖК «Образцовый квартал» (Крестки, 7), ЖК «Приоритет» (Кузбасской дивизии, 10), ЖК «Пятый элемент» (Инженерная, 110).

В чем преимущество такого тура? В том, что будущие новоселы могут внимательно осмотреть помещения своей будущей квартиры, еще до отделки и расстановки мебели, и убедиться, что в ней не стоит ждать каких-то неприятностей и не потребуется ремонт прикрытым ранее недоделкам или строительным дефектам. К тому же есть возможность пообщаться с представителями подрядчика, узнать, из каких материалов возведено здание, выполнена отделка, каковы особенности системы вентиляции в здании, какова планировка прилегающих квартир.