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Общество

Международный конкурс «Город в зеркале СМИ» приглашает к участию псковских журналистов

12 октября 2018 года, 11:17

Журналистов Пскова приглашают принять участие в VII международном конкурсе «Город в зеркале СМИ», который организует Международная ассамблея столиц и крупных городов СНГ (МАГ). Участниками могут быть коллективы редакций газет, телевизионных и радиокомпаний, отдельные журналисты, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

На конкурс предоставляются материалы, способствующие укреплению имиджа городских администраций, призванные распространять передовой опыт устойчивого развития городов, повышать значимость деятельности СМИ. Конкурсные материалы должны быть опубликованы или выйти в эфир в период с 1 декабря 2017 года по 1 декабря 2018 года. Материалы необходимо направлять в секретариат МАГ до 15 декабря 2018 года. Подведение итогов и награждение победителей состоится на торжественной церемонии в Москве в начале 2019 года.

Более подробная информация доступна по ссылке.

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