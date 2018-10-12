Алан Касаев из Осетии: Внутри мы все – граждане России

«Межнациональные отношения - это не экзотика. Какие-то танцы, борьба, пироги - это все внешние черты. А внутри мы все граждане Российской Федерации. Живем одними и теми же проблемами, у всех нас болит сердце за то, за что должна болеть у любого нормального человека», - отметил Алан Касаев, руководитель отделения в Республике Северная Осетия (Алания) Гильдии межэтнической журналистики.

Напомним, 12 октября проходит окружной этап Х Всероссийского конкурса средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений. Окружной этап проходит на Северо-Западе впервые, принимает его Псков. Алан Касаев входит в состав жюри конкурса. На него поступило 1400 работ из 250 СМИ.

«Есть подвид журналистов, которые помимо прочего интересуются еще и этническими проблемами. Подход должен быть общим, а отношение – сердечное. В нашем разнообразии – великая сила. Суть нашего единства именно в нем», - уверен эксперт из Северной Осетии. «Псковская область в основном мононациональна. Высокий губернаторский уровень начала работы Северо-Западного этапа показывает отношение Псковской области к этническому вопросу».