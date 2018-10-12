Виновник ДТП с двумя смертями в Стругах Красных получил пару лет тюрьмы

За нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух человек, житель Ленинградской области сужден на два года лишения свободы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры Струго-Красненского района.

31 января грубо нарушив требования ПДД, не пропустил на перекрестке неравнозначных дорог п. Струги Красные автомобиль, двигавшийся по главной дороге, в результате чего произошло столкновение автомобилей марки «Опель-Зафира» и «Форд-Транзит».

Двое пассажиров автомобиля марки «Опель-Зафира» получили телесные повреждения, от которых скончались через некоторое время.

Приговор суда не вступил в законную силу.