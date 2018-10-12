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Общество

Баирма Раднаева из Бурятии: В Пскове я словно перенеслась на машине времени

12 октября 2018 года, 10:51

«Я как на машине времени оказалась в ратной части России. Крепостной зодчество очень меня поразило», - своими впечатлениями от Пскова поделилась Баирма Раднаева руководитель отделения в Бурятии Гильдии межэтнической журналистики.

Напомним, 12 октября проходит окружной этап Х Всероссийского конкурса средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений. Окружной этап проходит на Северо-Западе впервые, принимает его Псков. Баирма Раднаева входит в состав жюри конкурса. На него поступило 1400 работ из 250 СМИ.

«Самое главное, я глаза в глаза увижу людей, которые написали эти прекрасные работы, - отметила эксперт из Бурятии. - Благодаря вашим работам сохраняется мир в наших регионах».

Напомним, договоренность о проведении конкурса в Пскове была достигнута между губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и руководителем Федерального агентства по делам национальностей РФ Игорем Бариновым.

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