Маргарита Лянге: Фейковые новости можно победить только честной работой

Идейный вдохновитель Всероссийского конкурса средств массовой информации «СМИротворец» Маргарита Лянге на окружном этапе, который проходит 12 октября в Пскове, заявила, что фейковые новости можно победить только честной работой.

«Невозможно прийти и сказать – верьте мне. Нужно много лет работать. Только тогда удастся обратить внимание общества на серьезные проблемы. Национальная тема – не только фестивали и праздники. Но и наша жизнь. Какие-то сложности всегда в ней были и будут, но если мы сотни лет с ними справлялись, какие у нас основания думать, что мы не справимся сейчас?»

Маргарита Лянге возглавляет Гильдию межэтнической журналистики. Она особо обратила внимание, что на Северо-Западе окружной этап конкурса проходит впервые, и принимает его Псков.

«На этап поступило 1400 работ от 250 СМИ, из них выбрали всего 12 победителей. В Пскове собрались лучшие из лучших журналисты Северо-Запада России. Мы начали окружные этапы в 2012 году с Камчатки, и делали круглые столы в других регионах. Одним из них был Псков. Состоялся напряженный разговор. Поехали мы к сето. После этого народ внесли в список коренных малочисленных народов. Это наша победа, этот народ больше не числится в графе «и другие». Можем сказать, что и мы имеем отношение к этому».

Напомним, договоренность о проведении конкурса в Пскове была достигнута между губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и руководителем Федерального агентства по делам национальностей РФ Игорем Бариновым.