Михаил Ведерников: Взаимоуважение народов России – гарант безопасности государства

В пятницу, 12 октября, проходит окружной этап Х Всероссийского конкурса средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений. На Северо-Западе окружной этап проходит впервые, гости собрались в Пскове.

- Рад приветствовать всех на псковской земле, - обратился к собравшимся губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он поблагодарил организаторов «за то доверие, которое нам оказали».

- Я работал на Северном Кавказе, - напомнил глава региона, - и хорошо знаю, что взаимоуважение народов России – гарант безопасности государства. Наша культура – потрясающий сборник фольклора и искусства разных народов. Все наши победы достигаются практически всегда в многонациональной команде, а когда на нашу землю приходят враг, все народы встают на ее защиту.