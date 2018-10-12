Псковского полицейского Владимира Емельянова можно поддержать в конкурсе «Народный участковый»

Псковский полицейский участвует во Всероссийском конкурсе «Народный участковый - 2018». Конкурс приурочен к 95-й годовщине образования службы участковых уполномоченных полиции. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Псковский полицейский участвует во Всероссийском конкурсе «Народный участковый - 2018». Конкурс приурочен к 95-й годовщине образования службы участковых уполномоченных полиции. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Победитель регионального отборочного этапа примет участие в окончательном туре конкурса МВД России с 1 по 10 ноября, по итогам которого будет определён обладатель звания «народный участковый».