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Общество

Псковского полицейского Владимира Емельянова можно поддержать в конкурсе «Народный участковый»

12 октября 2018 года, 10:23

Псковский полицейский участвует во Всероссийском конкурсе «Народный участковый - 2018». Конкурс приурочен к 95-й годовщине образования службы участковых уполномоченных полиции. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

До 16 октября на территории Псковской области проводится региональный этап конкурса, в котором принимают участие десять участковых области. От Пскова выдвинут майор полиции Владимир Емельянов, его административный участок находится на Завеличье: это часть Рижского проспекта до перекрёстка с ул. Рокоссовского, также дома на улицах Западной, Коммунальной, Печорской, всего на этом участке проживают 7 200 человек.

Майор полиции Емельянов Владимир Евгеньевич.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области.
Народный участковый Псковской области определится большинством голосов населения, набранным по итогам онлайн-голосования. Проголосовать можно на сайте 60.мвд.рф, перейдя на специальный баннер «Народный участковый - 2018» (голосование осуществляется путём авторизации в социальной сети «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук», «Твиттер»).

Победитель регионального отборочного этапа примет участие в окончательном туре конкурса МВД России с 1 по 10 ноября, по итогам которого будет определён обладатель звания «народный участковый».

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