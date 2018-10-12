Кадеты побывали в Псковском музее в рамках всероссийской акции

В рамках всероссийской акции «День в музее для российских кадет» псковские кадеты посетили экспозицию «Псковский край в годы Великой Отечественной войны». Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

Младший научный сотрудник исторического отдела музея Ольга Богатырева рассказала семиклассникам о подвигах советского народа в непростые для Псковской земли годы немецкой оккупации.

Всероссийская акция «День в музее для российских кадет» учреждена в 2016 году Министерством культуры России по инициативе Российского военно-исторического общества. Акция проводится в октябре. В этот день суворовцы и кадеты могут посетить любой музей Российской Федерации бесплатно.