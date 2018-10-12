В Пскове сбили инвалида по зрению – разыскиваются свидетели ДТП

ГИБДД просит помочь в поисках очевидцев ДТП, произошедшего в Пскове 11 октября около 9 часов утра. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

В этом день у дома № 6 по улице Труда неизвестный водитель на неустановленной автомашине (предположительно - внедорожник с прицепом) наехал на мужчину, 1957 года рождения, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшего доставили в городской травмпункт с телесными повреждениями, а затем отпустили домой. Пешеход является инвалидом по зрению.

Всех, кто стали очевидцами произошедшего или владеют какой-либо информацией о данном дорожно-транспортном происшествии, просят обратиться по телефонам: 29-25-82, 29-25-83 или 02.