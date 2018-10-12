Окружной этап всероссийского конкурса «СМИротворец» стартовал в Пскове

В пятницу, 12 октября, Псковская область впервые стала площадкой проведения окружного этапа Всероссийского конкурса средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений «СМИротворец — Северо-Запад 2018». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Основные мероприятия проходят на базе спортивно-развлекательного парка «Простория». В них принимают участие федеральные эксперты, представители средств массовой информации Северо-Западного федерального округа, национальных и общественных организаций, а также студенты псковской Школы межэтнической журналистики.

В программе мероприятия пленарное заседание на тему «Государственная национальная политика: взаимодействие СМИ, этнокультурных организаций и власти» и пройдут дискуссии, лекции, семинары и мастер-классы для журналистов и представителей НКО. Будут обсуждаться новые форматы освещения межнациональных отношений в медиапространстве, проблемы и перспективы межэтнической журналистики, вопросы ответственности СМИ в ситуации межнациональной напряженности, взаимодействия СМИ и НКО и другие актуальные темы. Также будут работать фотовыставки «Дети России» и «Россия начинается здесь».

Завершится «СМИротворец — Северо-Запад 2018» торжественной церемонией награждения победителей окружного этапа. Лучшие будут названы в номинациях: «Телевидение», «Печать», «Интернет» и «Родные языки».

Напомним, договоренность о проведении конкурса в Пскове была достигнута между губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и руководителем Федерального агентства по делам национальностей РФ Игорем Бариновым.