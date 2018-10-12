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Культура

Выставка работ Иоганна Кристофа Бротце открылась в Пскове

12 октября 2018 года, 09:28

В Городском культурном центре Пскова открылась выставка работ лифляндского педагога, историка и этнографа Иоганна Кристофа Бротце (1742-1823), организованная консульством Латвийской Республики в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Выставка приурочена к работе IV международной конференции «Популяризация культурного и исторического наследия и развитие туризма», которая в течение двух дней, 11-12 октября будет проходить в Пскове, а 13-14 октября продолжит работу в Резекне и Даугавпилсе (Латвия).

В рамках программы конференции в Пскове будут работать семь секций, одновременно пройдут мероприятия, адресованные представителям туриндустрии. Их вниманию будет предложена презентация туристского потенциала Пскова, Великого Новгорода и Сигулды (Латвия). Всего в мероприятии принимает участие 155 человек.

Педагоги Пскова и области смогут познакомиться с опытом реализации образовательного проекта «Псковские уроки» федерального проекта «Живые уроки». О новых форматах проведения тематических уличных праздников, в которых представлено ремесло, народные промыслы и историческая кухня узнают участники семинара, посвященного туристскому событийному календарю. Культурная программа конференции включает в себя экскурсии в Покровский угол, по ганзейским местам Пскова, в Псковский музей флота.

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