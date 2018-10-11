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Общество

Лидер группы «Пилот» проведёт в Пскове лекцию, посвященную духовным знаниям

11 октября 2018 года, 17:47

В воскресенье, 25 ноября, музыкант, лидер рок-группы «Пилот», писатель Илья Кнабенгоф проведет в Пскове лекцию на тему «Практичность применения духовного знания». Выступление пройдет в профессиональном колледже №2 (ул. Народная, д.20) с 14.00 до 17.00, сообщает официальная группа мероприятия во ВКонтакте.

В 2017 году группа «Пилот» отпраздновала своё 20-летие.
Фото newsmuz.com
«В своих лекциях Илья поднимает глубокие, философские темы (ведических знаний), которые будут интересны всем, кто стремится понять устройство окружающего нас мира и свою роль в нём», - анонсируют событие организаторы.

Стоимость билета до 15 ноября включительно – 800 рублей. В последующие дни она будет увеличена до 1000 рублей.

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