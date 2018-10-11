Лидер группы «Пилот» проведёт в Пскове лекцию, посвященную духовным знаниям

В воскресенье, 25 ноября, музыкант, лидер рок-группы «Пилот», писатель Илья Кнабенгоф проведет в Пскове лекцию на тему «Практичность применения духовного знания». Выступление пройдет в профессиональном колледже №2 (ул. Народная, д.20) с 14.00 до 17.00, сообщает официальная группа мероприятия во ВКонтакте.