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Политика

Телекомпания НТВ объявила кастинг нового сезона вокального конкурса «Ты супер!»

11 октября 2018 года, 16:30

Телекомпания НТВ объявляет кастинг третьего сезона международного детского вокального конкурса «Ты супер!» для детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного центра народного творчества.

В проекте могут принять участие талантливые ребята, обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в детских домах, приемных и опекунских семьях, а также дети, которые из-за сложной семейной ситуации находятся в школах-интернатах. На первом этапе участникам предстоит пройти дистанционный кастинг, затем конкурс будет проходить в Москве. Все расходы на проезд, проживание и питание детей и их сопровождающих телеканал НТВ берет на себя. Во время учебного года для школьников будут организованы занятия с детьми по общеобразовательной программе, кроме этого на проекте присутствуют психологи и медицинский персонал.

Чтобы подать заявку на участие в кастинге проекта «Ты супер!», вам необходимо:

- Заполнить анкету.

- Снять видео с коротким представлением ребенка.

- Прикрепить к анкете видео с представлением и видео с записью исполнения песни, лучше нескольких песен. Можно предоставлять видеозаписи, сделанные на конкурсах.

Подать заявку, приняв условия и ознакомившись с Положением Международного телевизионного проекта «Ты супер!».

Заявки принимаются до 20.11.2018. С подробностями можно ознакомиться на странице конкурса на сайте НТВ или написать письмо на адрес: vorontsova-tv@mail.ru.

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