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Происшествия

За 9 месяцев этого года в Псковской области на пожарах погибли 59 человек

11 октября 2018 года, 15:18

За 9 месяцев этого года в Псковской области зарегистрировали 573 пожара, 59 человек погибли, 44 получили травмы. Такие данные озвучил сегодня, 11 октября, начальник отдела государственного пожарного надзора в области ГО и ЧС управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области Павел Комаров в пресс-центре «Псковской правды».

75% пожаров зарегистрировано в жилом секторе. Половина всех пожаров случилась из-за нарушения правил противопожарной безопасности и неисправного оборудования. 25% пожаров происходят из-за неосторожного обращения с огнем. 

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