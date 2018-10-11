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Общество

Псковская область получит 387 млн рублей на поддержку инвестиционной деятельности в АПК

11 октября 2018 года, 14:55

Псковская область получит 387 млн рублей на поддержку инвестиционной деятельности в АПК. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Согласно документу, средства пойдут на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителей, связанных со строительством, модернизацией и реконструкцией новых и действующих производственных мощностей, приобретением техники и оборудования по инвестиционным кредитам, полученным до 31 декабря 2016 года.

Отмечается, что стимулирование инвестиционной деятельности в АПК будет способствовать модернизации сельского хозяйства, а также наращиванию темпов роста производства сельхозпродукции.

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