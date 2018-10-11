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Происшествия

За избиение пьяного пенсионера житель Себежского района получил условный срок

11 октября 2018 года, 13:02

Житель Себежского района понес наказание за умышленное причинение гражданину тяжкого вреда здоровью. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В поселке Идрица Себежского района между двумя соседями произошел конфликт. По имеющимся данным, причиной его стало вызывающее поведение 62-летнего пенсионера, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Это, в свою очередь, вызвало негативную реакцию 34-летнего местного жителя, который палкой избил своего оппонента. В результате, пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали.

Было возбуждено уголовное дело. После рассмотрения данного уголовного дела Себежский районный суд назначил фигуранту наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

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