За избиение пьяного пенсионера житель Себежского района получил условный срок

Житель Себежского района понес наказание за умышленное причинение гражданину тяжкого вреда здоровью. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В поселке Идрица Себежского района между двумя соседями произошел конфликт. По имеющимся данным, причиной его стало вызывающее поведение 62-летнего пенсионера, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Это, в свою очередь, вызвало негативную реакцию 34-летнего местного жителя, который палкой избил своего оппонента. В результате, пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали.

Было возбуждено уголовное дело. После рассмотрения данного уголовного дела Себежский районный суд назначил фигуранту наказание в виде двух лет лишения свободы условно.